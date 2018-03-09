Центр сертификации и декларирования продукции

Порядок взаимодействия

1. Изучаются нормативные документы, представленные заявителем, определяется необходимость проведения декларирования либо сертификации.



2. Проводится отбор образов и передаются лаборатории для проведения испытаний. Если испытуемые образцы соответствуют характеристикам, оформляется положительный протокол.



3. На основании протокола испытаний оформляется сертификат или декларация.

Принцип нашей работы

Не навязываем дополнительных услуг, то есть, оформляем только те сертификаты, которые требуются в рамках утвержденного законодательства.



Беремся только за работу, которую можем выполнить;

Не меняем условия после расчета стоимости. Ни каких дополнительных платежей и комиссий.

Не меняем условия после расчета стоимости. Ни каких дополнительных платежей и комиссий.

Оказываем консультативную поддержку на всех этапах сотрудничества.



Работаем в этой сфере более 12 лет.



Центр декларирования и сертификации "Роспромтест" находится в Москве, но мы сотрудничаем со всеми регионами России.

Действующие в России виды сертификации

Российская национальная система ГОСТ Р



Подтверждение качества по техническим регламентам Таможенного Союза

Основные направления

Подтверждение качества товаров, услуг, оборудования по национальным стандартам и регламентам ЕврАзЭС;



Проведение лабораторных испытаний товаров, оборудования;



Разработка нормативных документов: ТУ (тех. условия), СТО (стандарт организации);



Добровольная сертификация по международным нормам серии ISO;



Оформление отказных (разъяснительных) писем;



Оценка соответствия в области пожарной безопасности;

Консультационные услуги

Необходимые документы

Заполненная заявка установленного образца;



Копии свидетельств ОГРН, ИНН, заверенные подписью и печатью заявителя;



Полные реквизиты компании заявителя;



Описание заявляемого продукта;



Нормативные документы (этот пункт актуален для российских производителей).

Задачей системы технического регулирования является контроль качества и безопасности поступающей в обращение продукции. Необходимость проведения сертификации на соответствие действующим стандартов, закреплена на законодательном уровне в постановлении Правительства РФ №982 и регламентах Евразийского Экономического Союза.Исполнительными органами системы сертификации назначены аккредитованные органы и испытательные лаборатории. Эти подразделения являются независимыми юридическими лицами, а функции и полномочия определены "Законом о техническом регулировании".Центр сертификации — это аккредитованная организация в статусе юридического лица, уполномоченная на проведение работ по оценке качества продукции по требованиям утвержденных стандартов. После получения аттестата аккредитации, организация получает право оформления сертификатов, а также регистрации деклараций о соответствии. Аккредитацией таких центров занимается государственная структура «Росаккредитация». Деятельность уполномоченных лиц контролируется государством. Информацию об аккредитованных органах отражает единый электронный реестр.Порядок работ состоит из трех этапов:После создания Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза) появилась единая структура регулирования. С введением были разработаны отраслевые нормативы – технические регламенты, отражающие методы контроля различных товаров.Ранее существовала только система ГОСТ Р, продолжающая функционировать по сей день. В рамках данного формата подтверждается соответствие только национальным стандартам.Сейчас в России действует две параллельные формы:Однако, структура построена таким образом, что к одному объекту не могут предъявляться двойные требования. Это означает, что продукция может подлежать сертификации или декларированию только в одной из указанных систем.Для определения необходимости оформления разрешительной документации, необходимо прислать в электронном виде описание продукции, включающее характеристики и область применения.Наши эксперты представят информацию о необходимости оформления сертификатов или деклараций соответствия, включающую калькуляцию стоимости и сроку оформления. Все принятые запросы обрабатываются в течение нескольких часов. Для получения ответа, запрос необходимо выслать на электронную почту rpt-zakaz@yandex.ru