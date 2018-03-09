Центр сертификации и декларирования продукции

Задачей системы технического регулирования является контроль качества и безопасности поступающей в обращение продукции. Необходимость проведения сертификации на соответствие действующим стандартов, закреплена на законодательном уровне в постановлении Правительства РФ №982 и регламентах Евразийского Экономического Союза.
Исполнительными органами системы сертификации назначены аккредитованные органы и испытательные лаборатории. Эти подразделения являются независимыми юридическими лицами, а функции и полномочия определены "Законом о техническом регулировании".
Центр сертификации — это аккредитованная организация в статусе юридического лица, уполномоченная на проведение работ по оценке качества продукции по требованиям утвержденных стандартов. После получения аттестата аккредитации, организация получает право оформления сертификатов, а также регистрации деклараций о соответствии. Аккредитацией таких центров занимается государственная структура «Росаккредитация». Деятельность уполномоченных лиц контролируется государством. Информацию об аккредитованных органах отражает единый электронный реестр.
Порядок взаимодействия
Порядок работ состоит из трех этапов:
- 1. Изучаются нормативные документы, представленные заявителем, определяется необходимость проведения декларирования либо сертификации.
- 2. Проводится отбор образов и передаются лаборатории для проведения испытаний. Если испытуемые образцы соответствуют характеристикам, оформляется положительный протокол.
- 3. На основании протокола испытаний оформляется сертификат или декларация.
Принцип нашей работы
- Не навязываем дополнительных услуг, то есть, оформляем только те сертификаты, которые требуются в рамках утвержденного законодательства.
- Беремся только за работу, которую можем выполнить;
Не меняем условия после расчета стоимости. Ни каких дополнительных платежей и комиссий.
- Оказываем консультативную поддержку на всех этапах сотрудничества.
- Работаем в этой сфере более 12 лет.
- Центр декларирования и сертификации "Роспромтест" находится в Москве, но мы сотрудничаем со всеми регионами России.
Действующие в России виды сертификации
После создания Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза) появилась единая структура регулирования. С введением были разработаны отраслевые нормативы – технические регламенты, отражающие методы контроля различных товаров.
Ранее существовала только система ГОСТ Р, продолжающая функционировать по сей день. В рамках данного формата подтверждается соответствие только национальным стандартам.
Сейчас в России действует две параллельные формы:
- Российская национальная система ГОСТ Р
- Подтверждение качества по техническим регламентам Таможенного Союза
Однако, структура построена таким образом, что к одному объекту не могут предъявляться двойные требования. Это означает, что продукция может подлежать сертификации или декларированию только в одной из указанных систем.
Основные направления
- Подтверждение качества товаров, услуг, оборудования по национальным стандартам и регламентам ЕврАзЭС;
- Проведение лабораторных испытаний товаров, оборудования;
- Разработка нормативных документов: ТУ (тех. условия), СТО (стандарт организации);
- Добровольная сертификация по международным нормам серии ISO;
- Оформление отказных (разъяснительных) писем;
- Оценка соответствия в области пожарной безопасности;
Консультационные услуги
Для определения необходимости оформления разрешительной документации, необходимо прислать в электронном виде описание продукции, включающее характеристики и область применения.
Наши эксперты представят информацию о необходимости оформления сертификатов или деклараций соответствия, включающую калькуляцию стоимости и сроку оформления. Все принятые запросы обрабатываются в течение нескольких часов. Для получения ответа, запрос необходимо выслать на электронную почту rpt-zakaz@yandex.ru
Необходимые документы
- Заполненная заявка установленного образца;
- Копии свидетельств ОГРН, ИНН, заверенные подписью и печатью заявителя;
- Полные реквизиты компании заявителя;
- Описание заявляемого продукта;
- Нормативные документы (этот пункт актуален для российских производителей).