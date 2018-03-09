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Центр сертификации и декларирования продукции

Задачей системы технического регулирования является контроль качества и безопасности поступающей в обращение продукции. Необходимость проведения сертификации на соответствие действующим стандартов, закреплена на законодательном уровне в постановлении Правительства РФ №982 и регламентах Евразийского Экономического Союза.

Исполнительными органами системы сертификации назначены аккредитованные органы и испытательные лаборатории. Эти подразделения являются независимыми юридическими лицами, а функции и полномочия определены "Законом о техническом регулировании".

Центр сертификации — это аккредитованная организация в статусе юридического лица, уполномоченная на проведение работ по оценке качества продукции по требованиям утвержденных стандартов. После получения аттестата аккредитации, организация получает право оформления сертификатов, а также регистрации деклараций о соответствии. Аккредитацией таких центров занимается государственная структура «Росаккредитация». Деятельность уполномоченных лиц контролируется государством. Информацию об аккредитованных органах отражает единый электронный реестр.

Порядок взаимодействия


Порядок работ состоит из трех этапов:
  • 1. Изучаются нормативные документы, представленные заявителем, определяется необходимость проведения декларирования либо сертификации.

  • 2. Проводится отбор образов и передаются лаборатории для проведения испытаний. Если испытуемые образцы соответствуют характеристикам, оформляется положительный протокол.

  • 3. На основании протокола испытаний оформляется сертификат или декларация.

Принцип нашей работы

  • Не навязываем дополнительных услуг, то есть, оформляем только те сертификаты, которые требуются в рамках утвержденного законодательства.

  • Беремся только за работу, которую можем выполнить;
    Не меняем условия после расчета стоимости. Ни каких дополнительных платежей и комиссий.

  • Оказываем консультативную поддержку на всех этапах сотрудничества.

  • Работаем в этой сфере более 12 лет.

  • Центр декларирования и сертификации "Роспромтест" находится в Москве, но мы сотрудничаем со всеми регионами России.

Действующие в России виды сертификации


После создания Таможенного Союза (Евразийского Экономического Союза) появилась единая структура регулирования. С введением были разработаны отраслевые нормативы – технические регламенты, отражающие методы контроля различных товаров.

Ранее существовала только система ГОСТ Р, продолжающая функционировать по сей день. В рамках данного формата подтверждается соответствие только национальным стандартам.

Сейчас в России действует две параллельные формы:
  • Российская национальная система ГОСТ Р

  • Подтверждение качества по техническим регламентам Таможенного Союза

Однако, структура построена таким образом, что к одному объекту не могут предъявляться двойные требования. Это означает, что продукция может подлежать сертификации или декларированию только в одной из указанных систем.

Основные направления

  • Подтверждение качества товаров, услуг, оборудования по национальным стандартам и регламентам ЕврАзЭС;

  • Проведение лабораторных испытаний товаров, оборудования;

  • Разработка нормативных документов: ТУ (тех. условия), СТО (стандарт организации);

  • Добровольная сертификация по международным нормам серии ISO;

  • Оформление отказных (разъяснительных) писем;

  • Оценка соответствия в области пожарной безопасности;

Консультационные услуги

Для определения  необходимости оформления разрешительной документации, необходимо прислать в электронном виде описание продукции, включающее характеристики и область применения.

Наши эксперты представят информацию о необходимости оформления сертификатов или деклараций соответствия, включающую калькуляцию  стоимости и сроку оформления. Все принятые запросы обрабатываются в течение нескольких часов. Для получения ответа, запрос необходимо выслать на электронную почту rpt-zakaz@yandex.ru

Необходимые документы

  • Заполненная заявка установленного образца;

  • Копии свидетельств ОГРН, ИНН, заверенные подписью и печатью заявителя;

  • Полные реквизиты компании заявителя;

  • Описание заявляемого продукта;

  • Нормативные документы (этот пункт актуален для российских производителей).

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