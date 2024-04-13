Сертификат ИСО 13485 на медицинские изделия

Заявление необходимо отправить на электронную почту rpt-zakaz@yandex.ru
Образец сертификата соответствия ИСО 13485
Сертификат ИСО 13485 — это официальный документ, подтверждающий соответствие внедренной на предприятии системы менеджмента качества требованиям международного стандарта при производстве и реализации медицинских изделий.
Порядок оформления сертификата ISO 13485-2017
Нужно заполнить заявку на сертификацию, где указываете виды работ или услуг вашей компании, включая реквизиты.
Обрабатываем полученные документы и заявление, высылаем ответным письмом счет и договор.
После поступления оплаты оформляем макет сертификата, высылаем на согласование. После проверки и согласования макета, высылаем сканированную копию готового документа. вносим корректировки по содержавшейся информации. Оригиналы отправляем курьерской почтой. Доставка по РФ бесплатная - включена в стоимость оформления.