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Сертификат ИСО 13485 на медицинские изделия

вопрос
Что необходимо для получения сертификата ИСО 13485 и какова стоимость оформления для компании-производителя медицинских изделий? Также хотелось бы ознакомиться с примером сертификата соответствия.
Валентина (г. Москва)
25.06.2024

ответ

Стоимость сертификата ISO 13485

Стоимость сертификата ИСО 1348512 000 рублей
Срок оформления1 рабочий день
Срок действия3 года
Курьерская доставкабесплатно

Перечень документов для оформления:

• Заполненная заявка;
• Карточка реквизитов заявителя;
• Копии свидетельств ИНН, ОГРН.

Заявка на сертификацию

Заявление необходимо отправить на электронную почту rpt-zakaz@yandex.ru

Образец сертификата соответствия ИСО 13485

Получить сертификат ИСО 13485 по цене 12 000 рублей

Сертификат ИСО 13485 — это официальный документ, подтверждающий соответствие внедренной на предприятии системы менеджмента качества требованиям международного стандарта при производстве и реализации медицинских изделий.

Порядок оформления сертификата ISO 13485-2017

  1. Нужно заполнить заявку на сертификацию, где указываете виды работ или услуг вашей компании, включая реквизиты.

  2. Обрабатываем полученные документы и заявление, высылаем ответным письмом счет и договор.

  3. После поступления оплаты оформляем макет сертификата, высылаем на согласование. После проверки и согласования макета, высылаем сканированную копию готового документа. вносим корректировки по содержавшейся информации. Оригиналы отправляем курьерской почтой. Доставка по РФ бесплатная - включена в стоимость оформления.
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