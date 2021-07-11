вопрос
Что такое отказное письмо для OZON и как его получить? Сколько видов продукции можно указать в одном документе и на какой срок можно его оформить? Также интересует стоимость и условия получения.
Андрей (г. Москва)
05.07.2021
ответ
Что такое отказное письмо и для чего оформляется? Отказное письмо для OZON — это информационный документ, в котором дается официальное разъяснение о том, что указанная в нем продукция не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия. Оформляется письмо аккредитованными органами по сертификации.
Порядок оформления отказного письма для Озон
- Необходимо заполнить заявку на получение (форму заявления можно скачать ниже);
- Выслать заполненный вариант заявления и карточку реквизитов Вашей компании на электронную почту;
- В ответном сообщении получаете договор и счет на оплату;
- После получения оплаты мы высылаем макет для проверки данных (информации о продукции и реквизитов);
- После утверждения макета высылаем сканированную копию отказного письма для возможности представления в Озон;
- Оригинал обычно высылаем почтой России или можно получить у нас в офисе: 109004, Москва, ул. Николоямская, дом 29, стр. 1, офис 313.
Необходимые документы
|
• Заявка
• Реквизиты компании заявителя
Стоимость оформления
|Стоимость отказного письма
|3300 рублей
|Срок оформления
|1 день
|Срок действия
|бессрочно
Образец отказного письма для OZON Нажмите для увеличения.
В одном письме можно указать до 10-и видов продукции, не подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия.
Выдается информационное письмо без указания срока действия. То есть, действует этот документ до вступления в действие новых нормативных актов, технических регламентов или же внесения изменений в законодательные акты РФ и Таможенного Союза.
Отказные письма
подходят для сотрудничества не только с OZON, но и с другими маркетплейсами на территории РФ. Документ также может быть использован для таможенного оформления при экспорте или импорте товаров.