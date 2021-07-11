Контакты Регион: г. Москва
+7 (495) 771-05-86
rpt-zakaz@yandex.ru
Производителю Импортеру Рассчитать стоимость
Пользователю
Сертификация
Сертификаты
Полезная информация
Статьи
Все статьи

Отказное письмо для OZON

вопрос
Что такое отказное письмо для OZON и как его получить? Сколько видов продукции можно указать в одном документе и на какой срок можно его оформить? Также интересует стоимость и условия получения.
Андрей (г. Москва)
05.07.2021

ответ

Что такое отказное письмо и для чего оформляется?

Отказное письмо для OZON — это информационный документ, в котором дается официальное разъяснение о том, что указанная в нем продукция не подлежит обязательной сертификации и декларированию соответствия. Оформляется письмо аккредитованными органами по сертификации.

Порядок оформления отказного письма для Озон

  1. Необходимо заполнить заявку на получение (форму заявления можно скачать ниже);

  2. Выслать заполненный вариант заявления и карточку реквизитов Вашей компании на электронную почту;

  3. В ответном сообщении получаете договор и счет на оплату;

  4. После получения оплаты мы высылаем макет для проверки данных (информации о продукции и реквизитов);

  5. После утверждения макета высылаем сканированную копию отказного письма для возможности представления в Озон;

  6. Оригинал обычно высылаем почтой России или можно получить у нас в офисе: 109004, Москва, ул. Николоямская, дом 29, стр. 1, офис 313.

Заявка для оформления

Необходимые документы

• Заявка
• Реквизиты компании заявителя

Стоимость оформления

Стоимость отказного письма3300 рублей
Срок оформления1 день
Срок действиябессрочно

Образец отказного письма для OZON

Пример отказного письма для ОЗОН, отказное письмо для OZON
Нажмите для увеличения.


В одном письме можно указать до 10-и видов продукции, не подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия.

Выдается информационное письмо без указания срока действия. То есть, действует этот документ до вступления в действие новых нормативных актов, технических регламентов или же внесения изменений в законодательные акты РФ и Таможенного Союза.

Отказные письма подходят для сотрудничества не только с OZON, но и с другими маркетплейсами на территории РФ. Документ также может быть использован для таможенного оформления при экспорте или импорте товаров.
Предыдущий вопрос
Следующий вопрос
Документы для проведения сертификации в РФ
Документы для оформления
Перечень продукции, подлежащей сертификации
Перечень продукции, подлежащей оценке соответствия
Заявка на получение сертификата
Заявка на проведение работ
Консультации по сертификации
Часто задаваемые вопросы
Новости
11.07.21
Изменен порядок декларирования в 2021 году
09.03.18
Обсуждение проекта перечня минеральных удобрений, подлежащих декларированию
24.02.18
Проект программы по разработке стандартов на оборудование для детских площадок
20.02.18
Опубликован перечень товаров подлежащих оценке соответствия
Все новости
Вопросы ответы
17.06.22
Как получить отказное письмо для таможни
09.06.22
Сертификация одежды для Wildberries и других маркетплейсов
05.06.22
Как получить отказное письмо для самозанятого
01.06.22
Оформление протоколов испытаний
01.06.22
Отказное письмо на сумки и рюкзаки
01.06.22
Какие документы нужны для продажи товаров на маркетплейсе

Наши клиенты

© Всероссийский центр сертификации РОСПРОМТЕСТ
109004, Москва, ул. Николоямская, дом 29, стр. 1, офис 313
+7 (495) 771-05-86