Перечень товаров, не подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия в России
Указанная продукция не входит перечни к постановлению Правительства РФ №2425 (23.12.2021) и технические регламенты Таможенного Союза. Эти категории товаров не подлежат декларированию и сертификации в России, на них можно оформить отказное письмо
для реализации на маркетплейсах или добровольный сертификат соответствия.
- Аксессуары для волос (ободки, заколки, шпильки, резинки, невидимки);
- Аксессуары для телефона (держатели для телефона, защитные стекла, бамперы, чехлы только силиконовые);
- Ароматизаторы воздуха: аромасаше, аромадиффузоры, кроме аэрозольных;
- Арматура;
- Бижутерия;
- Брелоки;
- Бумага офисная;
- Брус;
- Вентиляция (воздуховоды);
- Ветошь;
- Вешалки (плечики);
- Веники для бани, веники для уборки;
- Вёдра деревянные и металлические;
- Виниловые пластинки;
- Водостоки;
- Газонная трава;
- Гвозди;
- Геотекстиль;
- Герметик;
- Гипсовые изделия для декора;
- Гладильные доски;
- Горшечные растения;
- Гранитные, мраморные и другие плиты из натурального камня;
- Грунт для растений;
- Губки меламиновые хозяйственные;
- Двери входные, межкомнатные;
- Дверная фурнитура (петли, замки, ручки);
- Держатели для туалетной бумаги и других принадлежностей металлические и деревянные;
- Дозаторы для мыла керамические, металлические и стеклянные (не электрические);
- Доска обрезная;
- Ежедневники;
- Елочные украшения;
- Железобетонные изделия для строительства зданий и сооружений;
- Замки;
- Зонты;
- Зеркала;
- Значки нагрудные;
- Зубочистки деревянные;
- Искусственные цветы;
- Инструмент для маникюра, педикюра (пилки, щипчики, терки, лопатки, пемзы, ножницы и другие аналогичные изделия);
- Инструмент для макияжа (спонжи, кисти и аналогичный инструмент);
- Канцелярские товары, включая бумагу;
- Картриджи для принтеров;
- Картины;
- Карнизы для штор;
- Карты игральные;
- Керамическая плитка (керамогранит);
- Кисти малярные и художественные;
- Книги, кроме детских;
- Клей;
- Ковры ручной работы;
- Коврики автомобильные, туристические, спортивные;
- Крепежные изделия, метизы (болты, гайки, шайбы, гвозди, саморезы и кронштейны);
- Краски художественные;
- Крючки металлические для одежды и полотенец;
- Корзины плетеные из древесных материалов;
- Куклы интерьерные, не предназначенные для детей;
- Лента сигнальная для ограждения;
- Лестницы;
- Магниты сувенирные;
- Мангалы (не электрические);
- Маски для сна;
- Массажеры для лица и тела, не электрические;
- Мебельная фурнитура;
- Мёд натуральный без добавок, необработанный;
- Металлопрокат;
- Мешки мусорные полимерные;
- Мойки кухонные;
- Наборы для творчества (не предназначенные для детей);
- Настольные игры, кроме детских;
- Накладные ресницы;
- Нити швейные;
- Ограничители для дверей защитные;
- Опалубка;
- Органайзеры бытовые металлические, деревянные, текстильные;
- Оконная фурнитура;
- Очки солнцезащитные;
- Палатки туристические;
- Парики;
- Товары для дома - декоративные изделия: картины, вазы и кашпо (кроме пластиковых), постеры, багет, статуэтки, панно;
- Переводные татуировки (временные тату, переводные наклейки);
- Поддоны деревянные (паллеты);
- Протекторы защитные для мебели;
- Пряжа;
- Проволока;
- Пиломатериалы (доска образная и другие погонажные изделия);
- Принадлежности столовые и кухонные деревянные (подставки, разделочные доски, скалки и соусники);
- Посуда из дерева;
- Песок;
- Плинтус;
- Почтовые ящики;
- Разделочные доски из дерева;
- Рамки для картин;
- Расчески деревянные и металлические;
- Решетки вентиляционные, защитные;
- Ритуальная продукция;
- Ручной инструмент (не подключаемый к сети);
- Рыболовные товары;
- Салфетки тканевые для уборки;
- Сантехника не подключаемая к сети;
- Саженцы деревьев и рассада;
- Садовый инвентарь и ручной инструмент, кроме подключаемых к электросети;
- Свечи восковые и соевые;
- Семена растений;
- Скотч строительный и канцелярский;
- Стекло листовое;
- Стельки для обуви;
- Сетка строительная;
- Спортивный инвентарь, спортивные снаряды и тренажеры (не подключаемые к электросети);
- Сувениры;
- Сумки и чемоданы деревянные;
- Сухоцвет;
- Таблички информационные;
- Товары для животных, зоотовары, кроме кормов, ветеринарных препаратов, а также подключаемых к электросети или работающих от источника питания (аккумуляторов или батареек);
- Термометры не электрические;
- Тряпки для уборки помещений;
- Уголь древесный;
- Уксус столовый;
- Урны металлические уличные;
- Фитинги;
- Фоторамки;
- Хомуты;
- Часы механические: наручные, настенные и настольные;
- Чехлы автомобильные, включая накидки на сидения;
- Чехлы на гладильные доски;
- Чехлы для хранения одежды;
- Чокеры на шею;
- Шампуры;
- Швейная фурнитура;
- Швабры металлические и деревянные;
- Шиньоны;
- Шнурки;
- Шланги поливочные;
- Шторки и перегородки стеклянные для ванной комнаты;
- Щетки для одежды и обуви;
- Цветы искусственные и живые;
- Этикетки, в том числе, самоклеящиеся, не имеющие прямого контакта с пищевыми продуктами;
- Ювелирные украшения;
- Ящики для хранения.
Список товаров, которые можно продавать без предоставления сертификата и декларации соответствия на маркетплейсах Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет составлен специалистами Центра сертификации Роспромтест на основании действующих нормативных актов РФ и технических регламентов ЕАЭС. Перечень актуализируется после каждого внесенного изменения.
Стоимость и срок оформления
|Стоимость отказного письма
|3 300 рублей
|Срок оформления
|1 день
|Срок действия
|бессрочно
Перечень необходимых документов
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• Заявка;
• Реквизиты заявителя.
Обновлено: 05.12.2023 года