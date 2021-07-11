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Перечень товаров, не подлежащих обязательной сертификации и декларированию соответствия в России

Указанная продукция не входит перечни к постановлению Правительства РФ №2425 (23.12.2021) и технические регламенты Таможенного Союза. Эти категории товаров не подлежат декларированию и сертификации в России, на них можно оформить отказное письмо для реализации на маркетплейсах или добровольный сертификат соответствия.

  1. Аксессуары для волос (ободки, заколки, шпильки, резинки, невидимки);

  2. Аксессуары для телефона (держатели для телефона, защитные стекла, бамперы, чехлы только силиконовые);

  3. Ароматизаторы воздуха: аромасаше, аромадиффузоры, кроме аэрозольных;

  4. Арматура;

  5. Бижутерия;

  6. Брелоки;

  7. Бумага офисная;

  8. Брус;

  9. Вентиляция (воздуховоды);

  10. Ветошь;

  11. Вешалки (плечики);

  12. Веники для бани, веники для уборки;

  13. Вёдра деревянные и металлические;

  14. Виниловые пластинки;

  15. Водостоки;

  16. Газонная трава;

  17. Гвозди;

  18. Геотекстиль;

  19. Герметик;

  20. Гипсовые изделия для декора;

  21. Гладильные доски;

  22. Горшечные растения;

  23. Гранитные, мраморные и другие плиты из натурального камня;

  24. Грунт для растений;

  25. Губки меламиновые хозяйственные;

  26. Двери входные, межкомнатные;

  27. Дверная фурнитура (петли, замки, ручки);

  28. Держатели для туалетной бумаги и других принадлежностей металлические и деревянные;

  29. Дозаторы для мыла керамические, металлические и стеклянные (не электрические);

  30. Доска обрезная;

  31. Ежедневники;

  32. Елочные украшения;

  33. Железобетонные изделия для строительства зданий и сооружений;

  34. Замки;

  35. Зонты;

  36. Зеркала;

  37. Значки нагрудные;

  38. Зубочистки деревянные;

  39. Искусственные цветы;

  40. Инструмент для маникюра, педикюра (пилки, щипчики, терки, лопатки, пемзы, ножницы и другие аналогичные изделия);

  41. Инструмент для макияжа (спонжи, кисти и аналогичный инструмент);

  42. Канцелярские товары, включая бумагу;

  43. Картриджи для принтеров;

  44. Картины;

  45. Карнизы для штор;

  46. Карты игральные;

  47. Керамическая плитка (керамогранит);

  48. Кисти малярные и художественные;

  49. Книги, кроме детских;

  50. Клей;

  51. Ковры ручной работы;

  52. Коврики автомобильные, туристические, спортивные;

  53. Крепежные изделия, метизы (болты, гайки, шайбы, гвозди, саморезы и кронштейны);

  54. Краски художественные;

  55. Крючки металлические для одежды и полотенец;

  56. Корзины плетеные из древесных материалов;

  57. Куклы интерьерные, не предназначенные для детей;

  58. Лента сигнальная для ограждения;

  59. Лестницы;

  60. Магниты сувенирные;

  61. Мангалы (не электрические);

  62. Маски для сна;

  63. Массажеры для лица и тела, не электрические;

  64. Мебельная фурнитура;

  65. Мёд натуральный без добавок, необработанный;

  66. Металлопрокат;

  67. Мешки мусорные полимерные;

  68. Мойки кухонные;

  69. Наборы для творчества (не предназначенные для детей);

  70. Настольные игры, кроме детских;

  71. Накладные ресницы;

  72. Нити швейные;

  73. Ограничители для дверей защитные;

  74. Опалубка;

  75. Органайзеры бытовые металлические, деревянные, текстильные;

  76. Оконная фурнитура;

  77. Очки солнцезащитные;

  78. Палатки туристические;

  79. Парики;

  80. Товары для дома - декоративные изделия: картины, вазы и кашпо (кроме пластиковых), постеры, багет, статуэтки, панно;

  81. Переводные татуировки (временные тату, переводные наклейки);

  82. Поддоны деревянные (паллеты);

  83. Протекторы защитные для мебели;

  84. Пряжа;

  85. Проволока;

  86. Пиломатериалы (доска образная и другие погонажные изделия);

  87. Принадлежности столовые и кухонные деревянные (подставки, разделочные доски, скалки и соусники);

  88. Посуда из дерева;

  89. Песок;

  90. Плинтус;

  91. Почтовые ящики;

  92. Разделочные доски из дерева;

  93. Рамки для картин;

  94. Расчески деревянные и металлические;

  95. Решетки вентиляционные, защитные;

  96. Ритуальная продукция;

  97. Ручной инструмент (не подключаемый к сети);

  98. Рыболовные товары;

  99. Салфетки тканевые для уборки;

  100. Сантехника не подключаемая к сети;

  101. Саженцы деревьев и рассада;

  102. Садовый инвентарь и ручной инструмент, кроме подключаемых к электросети;

  103. Свечи восковые и соевые;

  104. Семена растений;

  105. Скотч строительный и канцелярский;

  106. Стекло листовое;

  107. Стельки для обуви;

  108. Сетка строительная;

  109. Спортивный инвентарь, спортивные снаряды и тренажеры (не подключаемые к электросети);

  110. Сувениры;

  111. Сумки и чемоданы деревянные;

  112. Сухоцвет;

  113. Таблички информационные;

  114. Товары для животных, зоотовары, кроме кормов, ветеринарных препаратов, а также подключаемых к электросети или работающих от источника питания (аккумуляторов или батареек);

  115. Термометры не электрические;

  116. Тряпки для уборки помещений;

  117. Уголь древесный;

  118. Уксус столовый;

  119. Урны металлические уличные;

  120. Фитинги;

  121. Фоторамки;

  122. Хомуты;

  123. Часы механические: наручные, настенные и настольные;

  124. Чехлы автомобильные, включая накидки на сидения;

  125. Чехлы на гладильные доски;

  126. Чехлы для хранения одежды;

  127. Чокеры на шею;

  128. Шампуры;

  129. Швейная фурнитура;

  130. Швабры металлические и деревянные;

  131. Шиньоны;

  132. Шнурки;

  133. Шланги поливочные;

  134. Шторки и перегородки стеклянные для ванной комнаты;

  135. Щетки для одежды и обуви;

  136. Цветы искусственные и живые;

  137. Этикетки, в том числе, самоклеящиеся, не имеющие прямого контакта с пищевыми продуктами;

  138. Ювелирные украшения;

  139. Ящики для хранения.
Список товаров, которые можно продавать без предоставления сертификата и декларации соответствия на маркетплейсах Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет составлен специалистами Центра сертификации Роспромтест на основании действующих нормативных актов РФ и технических регламентов ЕАЭС. Перечень актуализируется после каждого внесенного изменения.

Стоимость и срок оформления


Стоимость отказного письма3 300 рублей
Срок оформления1 день
Срок действиябессрочно

Перечень необходимых документов

• Заявка;
• Реквизиты заявителя.

Заявка на получение отказного письма по сертификации



Обновлено: 05.12.2023 года

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