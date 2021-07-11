Сертификация продукции: что это такое и как проводится

Сертификация — это форма подтверждения соответствия продукции, оборудования или услуги требованиям действующих стандартов качества. Сертификация продукции проводится по действующим национальным стандартам РФ в системе ГОСТ Р или по техническим регламентам Таможенного Союза.После создания Таможенного Союза появилась общая система технического регулирования и были разработаны профильные технические регламенты, в которых изложены единые требования к безопасности продукции. При оформлении сертификата соответствия на продукцию, которая подпадает под действие одного из регламентов, организация имеет право реализовывать товар во всех странах, входящих в Таможенный Союз.Наряду с единой формой сертификации продукции также существует национальная система ГОСТ Р. В этой системе сертификаты и декларации оформляются по национальным стандартам РФ. К этим стандартам относятся ГОСТы. Регулируется положениями правительства РФ №2425.Система сертификации в РФ построена таким образом, что двойных требований к продукции предъявляться не может.

Если определенная продукция подлежит обязательной сертификации по техническим регламентам, то она не может подлежать сертификации в системе ГОСТ Р. И наоборот. То есть, не нужно проводить сертификацию отдельно в каждой из систем.

Чем отличается сертификация продукции от декларирования соответствия

№1. Сертификаты соответствия оформляют аккредитованные органы по сертификации. Декларации о соответствии регистрируются предприятием самостоятельно в реестре через электронную подпись компании. Но и в этом случае основанием для оформления является протокол испытаний. Просто взять и зарегистрировать декларацию нельзя, нужно загрузить копию протокола.



№2. При обязательной сертификации предусмотрен анализ производства и инспекционный контроль. При оформлении сертификата выдается протокол испытаний и осуществляется выездная проверка на производство. Кроме этого, один раз в год нужно проходить инспекционный контроль — провести периодические испытания образов.



В системе декларирования таких требований нет. Документ сразу можно оформить на 5 лет и ни какие проверки производства и ежегодный инспекционный контроль проводить не нужно. Декларация оформляется просто на основании протокола.

Как определить, подлежит ли продукция обязательной сертификации

Проверяем приложение к постановлению Правительства РФ №2425. Там содержится два перечня:



– Товары, подлежащие обязательной сертификации.

– Товары, подлежащие обязательному декларированию.



Если продукция отражена в одном из списков, значит необходимо оформить соответствующий документ в системе ГОСТ Р.

Проверяем, подлежит ли декларированию или сертификации продукция по техническим регламентам. Тут не все так просто, как в первом варианте. Единого перечня по всем регламентам к сожалению не существует. Эти нормативные акты разработаны по сегментам. Например, вы производите одежду, значит нужно изучить ТР ТС 017 о безопасности продукции легкой промышленности. То есть, подбираете подходящий профильный норматив.

Самый простой способ — это прислать запрос в центр сертификации, в данном случае нам. Для определения, какой из документов необходимо оформить, нужно предоставить описание товара и область его применения. Все-таки это наша работа и найти решение нам намного проще.

Как проводится сертификация продукции собственного производства

Проводим расчет стоимости работ, составляем договор и счет.

Предоставляете заявку и копии документов (перечень опубликован ниже).

Передаете образцы.

Готовим макет сертификата или декларации, высылаем Вам на проверку.

После согласования макета образцы передаются в испытательную лабораторию.

Ожидаем завершения работ, если образец соответствует всем заявленным требованиям — выдается положительный протокол.

На основании протокола оформляем сертификат.

Срок действия декларации о соответствии 5 лет;



Срок действия сертификата соответствия ЕАС от 1 года до 5 лет, но при условии проведения ежегодного инспекционного контроля.



Срок действия сертификата ГОСТ Р — 3года.

Перечень необходимых документов

Заявка.



Копии свидетельств ИНН и ОГРН либо листа записи, заверенные печатью и подписью.



Карточка реквизитов организации.



Технические условия (ТУ), если товар производится не по ГОСТ.

Предусмотрено две обязательные формы подтверждения соответствия — это сертификация и декларирование соответствия.Сертификат соответствия и декларация — это два равнозначных документа, отличаются они только бланками, но суть одна. Оба документа подтверждают, что товар соответствует требованиям определенного стандарта.Вводные официальные данные мы разобрали, поэтому далее не будем разделять эти понятия, чтобы не повторяться.Теперь рассмотрим схемы оформления импортной и отечественной продукции.Предположим, что производимый товар подлежит обязательной оценке соответствия. Какие следующие шаги? Порядок сертификации продукции выглядит так:Все, на этом процесс сертификации продукции завершен, с этого момента можно заниматься реализацией совершенно легально.И еще пара уточняющих моментов:

Сертификация товаров при контрактном производстве

Оформление сертификата соответствия на фактического производителя. Но в таком случае упоминания о Вашей компании в сертификате не будет. Максимум, что можно указать — это торговую марку. Сертификат будет принадлежать компании-производителю. Документ оформляется на серийный выпуск. Продукцию можно реализовывать в любом количестве.

Оформление партии. В этом варианте сертификацию продукции проводит ваша компания + указываются данные о производителе. Но! В сертификате нужно указывается определенное количество единиц продукции. То есть, действовать он будет только на указанную партию изделий. Продали указанное количество продукции, нужно будет оформлять все заново.

«Скользкий» вариант – заявляете себя производителем и оформляете документы на себя. С получением сертификата такая схема мало вероятна, так как вся история закончится на этапе анализа производства. А вот при оформлении декларации все в ваших руках, как и ответственность за предоставленные сведения. Напомним, декларации регистрируются предприятием самостоятельно.

Сертификация импортной продукции

Продукция ввозится через таможню официально.

Товар неизвестного происхождения или ввезен без каких либо документов.

Как правильно ввезти образцы для испытаний

Документы для сертификации импортных товаров

Заявка.



Копии свидетельств ИНН и ОГРН или листа записи, заверенные печатью и подписью руководителя.



Карточка реквизитов компании.



Договор уполномоченного лица с поставщиком.



Инвойс (таможенная накладная) на поставку образцов.

Сейчас эта схема очень популярна. Да, это удобно, но в вопросе сертификации есть нюансы. Если речь о сертификации отечественной продукции, то документы должны оформляться на производителя. А производителем считается тот, кто фактически производит товар, а не тот, кто его заказал. Даже, если вы придумали или разработали концепцию — все равно, изготовитель, тот, кто произвел. Поэтому тут несколько вариантов решения:Эту схему стоит разделить на два отдельных пункта:Расстроим детально первый вариант, когда все идет официально. В части порядка сертификации, тут все аналогично варианту с отечественными производителями, только пакет документов немного отличается и алгоритм предоставления образцов.Сертификат выдается на одну группу продукции, соответствующую одному коду ТН ВЭД. Например, вы импортируете несколько видов кофе от одного производителя. Эти позиции можно отразить в рамках одного документа. А протоколов может быть несколько, если продукция отличается по составу, например, с добавками и без.Если продукция ранее не ввозилась на территорию РФ вашей организаций, то порядок действий следующий.Сначала возятся образцы. В таможенной накладной так и нужно указывать назначение «для сертификационных испытаний».Данная поставка должна быть на вашу организацию, чтобы таможней был зафиксирован официальный ввоз. Когда эта партия приходит на пост, мы пишем письмо от лаборатории, подтверждающее назначение данной поставки.Далее вы получаете образцы и передаете в центр сертификации, в данном случае нам. Оформляем протокол и декларацию либо сертификат и после этого можно ввозить товар без каких либо ограничений.Наоборот делать нельзя. Если Вы первый раз ввозите товар и сразу идет основная партия, груз просто застрянет. Таможенные органы не выпустят его пока, вы не предоставите декларацию соответствия либо сертификат. Их вы оформить не можете, пока нет образцов. Получается замкнутый круг. Поэтому не пренебрегайте этим правилом.Просто привезти с собой в чемодане или отправить почтой — это не лучшее решение, потому, как таможенной службой не будет зафиксирован ввоз. А это уже прецедент для отмены действия сертификата, даже если вы его каким-то чудесным образом оформили.Если товар ранее импортировался, то все вышеуказанные действия не нужны. Просто предоставляете в орган по сертификации копию таможенной накладной на предыдущую поставку.Процедура сертификации в остальном не отличается: оформляется протокол и сертификат соответствия либо декларация.

Сертификация продукции неизвестного происхождения

Оформление отказного письма по сертификации

Стоимость отказного письма по сертификации

Стоимость отказного письма 3 300 рублей Срок оформления 1 день Срок действия бессрочно

Документы для оформления:

• Заявка;

• Реквизиты заявителя.

Весьма популярная тема — купить товар и перепродать на маркеплейсе под своим брендом. Самый сложный вариант в плане сертификации. Сразу отметим, что мы за такую работу не беремся, но раз уже тема есть, следует ее раскрыть до конца.Покупаете товар в России, например на оптовом рынке.По закону, поставщик обязан предоставить покупателю копию сертификата, если конечно этот товар подлежит сертификации. С этим документом вы можете перепродавать товар, но не под свои брендом, так как он должен быть указан в сертификате.Как правило, ни каких документов поставщик предоставить не может. И предприниматели решают оформить документы на свою компанию. Но в качестве кого вы планируете указать свою организацию, если не являетесь импортером?По закону сертификацию товара должен проводить импортер. У него должен быть контракт на поставку с зарубежным производителем и таможенная документация. У Вас этих документов нет, значит этот вариант просто тупиковый. Легализовать «серый» товар белыми методами не представляется возможным.Единственный возможный вариант, это покупать продукцию у официальных поставщиков, у которых есть всея необходимая разрешительная документация. Тогда достаточно приложить копию сертификата при дальнейшей реализации через те же маркетплейсы.И еще один вариант — это оформление отказного письма на товар. Этот документ можно оформить на продукцию, которая не подлежит декларированию и сертификации.В этом случае совершенно не важно, являетесь вы импортёром или нет. Данные о производителе или поставщике в отказных письмах не указываются. Они выдаются на любую организацию, которая подает заявку. Это может быть юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель. Можно указать свой бренд и торговать по этому документу на всех маркетплейсах. Главное условие — товар не должен подлежать сертификации и декларированию.

Стоимость сертификации продукции

Единой стоимости по сертификации всех видов продукции быть не может. Все зависит от того, какие требования и методы испытаний предъявляются к тому или иному изделию.Одно дело испытать домашние тапочки, где 5-6 показателей и другое дело провести испытания нефтеперерабатывающей установки. Поэтому стоимость всегда рассчитывается по запросу. А то, что пишут обычно в рекламе «от 5000 рублей» – это все размыто и не дает ни какой точной картины. Точный расчет возможен только при наличии информации о товаре.