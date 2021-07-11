Сертификация товаров для продажи на маркетплейсах Wildberries, OZON и Яндекс Маркет

Требования маркетплейсов по сертификации продукции

Как определить, подлежит ли товар обязательной сертификации

Задача: определить, какой сертификат нужно оформить для маркетплейса

Самостоятельно определить, какой вид разрешительной документации требуется конечно же можно.



Для этого придется ознакомиться с постановлением Правительства РФ №982 (перечень продукции, подлежащий сертификации и декларированию в системе ГОСТ Р) и с техническим регламентами Таможенного Союза, их уже больше 40 штук.

Прислать перечень с описанием и областью применения нам. Все-таки это наша работа и не составит особого труда определить, требуется ли сертификация в отношении интересующей Вас продукции.

Если товар не подлежит сертификации, можно ли его продавать на Wildberries

Сейчас стало весьма популярным вести бизнес на российских маркетплейсах Wildberries, OZON и Яндекс Маркет. Идея в том, чтобы продавать товар собственного производства или просто перепродавать товар под собственной торговой маркой (брендом) не являясь производителем.В данной статье мы хотим рассказать о специфике сертификации продукции для маркетплейсов и рассмотрим варианты оформления, в зависимости от происхождения товара. Тема довольно актуальная и востребованная.На фоне роста популярности этого бизнеса, появилось столько «блоггеров экспертов», рассказывающих о том, как получить сертификаты для маркетплейсов и как правильно продавать, что иногда закрадываются сомнения, а точно мы своим делом занимаемся и не живем ли мы в каком-то параллельном мире, оторванном от реальности. В общем мы не удержались и решили дать свою оценку этой теме.У каждого маркетплейса свои условия сотрудничества, но одно правило действует у всех. Речь о предоставлении сертификатов на поставляемую продукцию. Это логично, ведь ни кому не нужны штрафы за реализацию товаров без разрешительной документации.Для реализации необходимо предоставить копии сертификата или декларации на товар, если он подлежит обязательному подтверждению соответствия (декларированию либо сертификации).Или, если продукция сертификации не подлежит, то нужно предоставить отказное письмо — документ, выданный сертификационным органом, подтверждающий, что под сертификацию и декларирование определенный товар не попадает.В плане сертификации товаров у маркетплейсов Wildberries, OZON и Яндекс Маркет примерно одинаковые условия, поэтому не будем заострять внимание на каждой из указанных площадок. Начнем с общих аспектов.Сразу определимся, что не существует перечня товаров, не подлежащих сертификации. Это было бы слишком просто, а простых путей мы не ищем. Иначе у нас было бы меньше работы.) И так, нужно отталкиваться от обратного.В России параллельно действуют 2 системы сертификации — это система ГОСТ Р и технические регламенты Таможенного Союза.Товар может подлежать декларированию либо сертификации только в одной из указанных систем. Если продукция попадает под действие технических регламентов ТС, тогда необходимо оформлять декларацию или сертификат ЕАС.Если интересующая Вас позиция отражена в перечне к постановлению №982, значит необходимо оформить разрешительную документацию в системе ГОСТ Р.И в регламентах и в постановлении дается четкое указание, какой из документов нужно оформить (сертификат или декларацию) на каждый вид продукции.Дано 2 варианта решения:Можно, и не только на Wildberries, но нужно это документально подтвердить.Нужно оформить отказное письмо в органе по сертификации с указанием товаров, которые Вы планируете продавать на маркетплейсе.Хотя документ и добровольный, оформив письмо, вы выполните условие сотрудничества с маркетплейсом.В данном случае мы решили немного облегчить задачу для предпринимателей и составили перечень товаров, на которые можно получить отказное письмо.Список составлен исходя из поступающих запросов. То есть, на указанные позиции мы уже оформляли письма и не один раз.

Список товаров, на которые можно оформить отказное письмо

Сертификация продукции собственного производства;

Контрактное производство;

Перепродажа товаров на маркетплейсах.

И еще пара уточнений:

Получателями деклараций и сертификатов могут быть российские производители и импортеры, которые официально ввозят товар через таможню. Это могут быть как ИП (индивидуальные предприниматели), так и юридические лица, зарегистрированные в России.



На зарубежные компании, самозанятых граждан и физических лиц оформить нельзя.

Отказное письмо может получить производитель, импортер или просто торгующая организация в статусе юридического лица (например, ООО), индивидуального предпринимателя и самозанятого.



В этом случае ограничения для самозанятых граждан не применяются, как с сертификацией и декларированием.

Сертификация продукции собственного производства для маркетплейса

Согласно действующим требованиям законодательства РФ, производитель обязан оформить надлежащую разрешительную документацию в том случае, если товар подлежит обязательной сертификации либо декларированию соответствия.

Сертификация контрактного производства

Кто считается производителем и на кого оформлять сертификат? Тот, кто фактически производит продукцию, а не тот, кто ее заказал.

Оформляем документ на производителя и указываем Вашу торговую марку. Держателем сертификата будет являться именно производитель, а не компания, размещающая заказ. Организация заказчик предоставляет сертификат для маркетплейса и спокойно торгует.



С точки зрения законодательства по сертификации, так и должно быть, но это далеко не всегда устраивает изготовителя и заказчика.



Ответственность за качество продукции несет производитель, а работает он зачастую на давальческом сырье. Да и вообще, “зачем мне лишняя суета, если без нее спокойно”. Так рассуждают многие руководители предприятий..



Заказчика не устраивает, что он не имеет отношения к документации, то есть, официально он не является производителем, так как в сертификате значится другое юридическое лицо. Максимум, что остается за заказчиком, это указанная в сертификате торговая марка.

Заказчик заявляет себя производителем при сертификации товаров, указывает в качестве адреса производственной площадки адрес реального изготовителя. Естественно этот момент обсуждается заранее с изготовителем.



Схема не совсем «белая», но устраивает заказчика, так как уже эта компания заявлена производителем и права на декларацию о соответствии принадлежат ей.



С сертификатом сложнее, так как при обязательной сертификации кроме испытаний самой продукции еще предусмотрен анализ производства (выездной контроль). А куда везти комиссию, если своего производства нет? На этом идея оформления заканчивается.

Оформление с указанием двух юридически лиц в сертификате: заказчика и изготовителя. Такой вариант возможен, но только при сертификации ограниченной партии продукции.



То есть, необходимо заранее указать количество единиц, на которые будет распространяться действие сертификата. На серийный выпуск (на 5 лет) по такой схеме документы оформить нельзя.

Перепродажа товаров на маркетплейсе

Можно ли провести сертификацию товаров для Вайлдберриз, Озон, Яндекс Маркет не являясь производителем и как получить сертификат в таком случае?

Сертификация товаров российского производства

Сертификация импортного товара от официального импортера

Сертификация товара неизвестного происхождения

По идее, продавец при продаже товара должен предоставить копию сертификата, которой Вы можете воспользоваться для дальнейшей перепродажи, например, на Вайлдберриз.

Во-первых, в сертификатах или декларациях указывается компания-производитель и адрес. Какие данные указывать, откуда их взять? Как правило, такими данными не обладают и сами продавцы.

Во-вторых, при регистрации сертификата и декларации в реестре необходимо загрузить копию договора уполномоченного лица, заключенного между производителем и импортером, а также ГТД (грузовой таможенной декларации), по которой ввозились образцы для проведения испытаний.



Разумеется, ничего из перечисленных документов Вы предоставить не сможете, а значит этот вариант — тупиковый. Легализовать такую продукцию нельзя. По крайне мере, мы за подобные схемы не беремся.

Оформление отказного письма по сертификации

Стоимость сертификации товаров

Срок проведения сертификации

Документы, необходимые для сертификации

Заполненная заявка;



Копии свидетельств ОГРН и ИНН, заверенные печатью заявителя;



Реквизиты компании-заявителя;



Описание товара;



Заверенная копия договора уполномоченного лица (при оформлении сертификатов на импортную продукцию).



Нормативная документация: ТУ (для российских производителей).

Тут все достаточно прозрачно. Есть товар, осталось его легализовать.Схема работы достаточно проста. Предприятие подает заявку в орган по сертификации. Также необходимо предоставить образцы продукции для проведения испытаний.Всю работу выполняет сертификационный орган, Вам остается просто дождаться готовности протокола испытаний.Если протокол положительный (образец соответствует предъявляемым требованиям), то оформляется сертификат.С декларациями немного иначе. С 2021 года декларации о соответствии в реестре должны регистрироваться предприятием самостоятельно через личный кабинет на сайте Росаккредитации с помощью электронно-цифровой подписи.На практике это выглядит так. Точно также проводятся испытания, протокол и макет декларации загружается в реестр, Вам остается только войти в личный кабинет нажать кнопку «Зарегистрировать декларацию».Получив необходимую документацию, Вы предоставляете копию по запросу маркетплейса. С этого момента реализация считается полностью легальной.Вы размещаете заказ на стороннем производстве. Как было указано выше, именно производитель обязан оформить сертификат либо декларацию, если товар подлежит сертификации или декларированию.Рассматриваем возможные варианты из практики:В чем идея такого бизнеса? Купить товар у определенного поставщика и продать его через маркетплейс. Идея хорошая и на первый взгляд проста, но не всегда реализуемая.Рассмотрим три варианта приобретения продукции с последующей реализацией на маркеплейсах.Если компания-производитель работает в «белую», то вся надлежащая разрешительная документация у него есть. Вам не нужно проводить сертификацию товаров для Wildberries самостоятельно. Просто получаете сертификат от организации изготовителя, подгружаете его на сайте маркетплейса.Но тут есть один момент, нельзя менять торговую марку, ведь тогда будет несоответствие в сертификате и на торговом ярлыке.Если Вы хотите продавать изделия под своей торговой маркой, тогда придется получить документы заново, уже с указанием Вашей марки (бренда).Тут аналогично вышеуказанному варианту, если фирма является официальным импортером, официально ввозит товар в Россию, у нее в любом случае есть надлежащие документы.Сертификаты оформляются при таможенном оформлении груза и обойти этот момент нельзя. В противном случае таможенные службы просто не выпустят груз до тех пор, пока компания не предоставит надлежащую документацию.Также запрашиваете копии и работаете на маркетплейсе по ним.Не будем делать рекламу оптовым рынкам, все и так прекрасно знают, где продается подобная продукция.Но в большинстве случае, кода речь заходит о сертификации, начинаются невероятные истории про то, что документы у начальника в сейфе. Сейф заперт на ключ, начальник уехал в неизвестном направлении, когда вернется — не известно. Ну или что-то подобное из этой серии.Кто-то честно признается, что ни каких сопроводительных документов нет. В такой ситуации Вы решаете не дожидаясь того самого руководителя с сейфом самостоятельно оформить сертификат на свою организацию. Но не все так просто.Как было написано выше, получателем сертификатов на импортную продукцию может быть только так компания, которая ввозит товар из-за рубежа, но не просто ввозит, а именно официально, со всеми таможенными процедурами.Следовательно, раз Вы не импортер, значит не можете оформить на себя документацию.Надо признать, что если товар сертификации не подлежит, но попадает под декларирование и на него достаточно оформить только декларацию о соответствии для торговли на маркетплейсе, вариант конечно же есть, но его нельзя отнести к легальному методу.Теоретически Вы можете купить товар у оптовика и заявить при декларировании себя производителем.При декларировании ведь не предусмотрен анализ производства и проверить, есть ли на самом деле у Вас производственная площадка или нет, орган по сертификации не может. Да это и не требуется. Для маркетплейса также не имеет значение данный факт, главное, чтобы Вы предоставили соответствующие документы на продукцию.Вся ответственность за заведомо ложные данные, указанные в декларации, ложится на Вас.Чем это может грозить? Как минимум, солидным штрафом. Тут уже как повезет, если изделие действительно качественное, то может быть и можно миновать проверок со стороны надзорных органов на протяжении длительного срока.А если в тот же Роспотребнадзор поступит жалоба от покупателя, тогда проверки не миновать. Отреагировать они обязаны.Единственное, что можно оформить на такую продукцию для маркетплейса, это отказное письмо, но опять же, если товар не подлежит декларированию и сертификации.Оформляется на любую компанию, зарегистрированную в РФ. При оформлении не указывается производитель, поэтому получить его может любая организация.Суть отказного информационного письма — это официальное подтверждение, что на указанный в нем товар не требуется получать сертификат и декларацию о соответствии.Качество и безопасность этот документ не подтверждает, поэтому с ним все проще, чем с сертификацией.Все завит от типа продукции, а точнее от цикла предусмотренных сертификационных испытаний. Поэтому стоимость сертификации товаров рассчитывается по запросу, после предоставления информации об изделии.Единственная фиксированная стоимость у отказного письма по сертификации — 3 300 рублей. Оформляется оно в течение одного рабочего дня после подачи заявки и получения оплаты по счету.Опять же, единого стандарта в этом плане нет. Для некоторых видов продукции предусмотрен цикл испытаний, на проведение которого требуется восемь дней, для других видов от десяти дней.Сразу отметим, что провести сертификацию товара для Wildberries за 1-2 дня, с учетом лабораторных испытаний не реально. Мы работаем, что называется "в белую". Проводим реальные исследования образцов по предусмотренной стандартами методике. Репутация для нас важнее прибыли.