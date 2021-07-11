Как получить отказное письмо для таможни

вопрос

Лидия (г. Москва)

17.06.2022

При таможенном оформлении импортной продукции, таможенный представитель запросил на поставляемый товар сертификат соответствия или отказное письмо. Что представляет из себя этот документ?Обязательно ли оформлять отказное письмо для таможни, если товар сертификации не подлежит? Если необходимо оформить, то какова стоимость получения и в какой срок выдается?