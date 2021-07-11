Как получить отказное письмо для таможни

вопрос
При таможенном оформлении импортной продукции, таможенный представитель запросил на поставляемый товар сертификат соответствия или отказное письмо. Что представляет из себя этот документ?
Обязательно ли оформлять отказное письмо для таможни, если товар сертификации не подлежит? Если необходимо оформить, то какова стоимость получения и в какой срок выдается?
Лидия (г. Москва)
17.06.2022
ответ
Что такое отказное письмо для таможни Отказное письмо — это разъяснительный документ справочного характера, который выдается органом по сертификации для подтверждения, что заявленный товар не подлежит обязательной сертификации, а также декларированию соответствия.
Для таможни отказные письма
оформляются в том случае, если у таможенных органов возникают сомнения по поводу принадлежности товара к определенной группе или при импорте товаров двойного назначения.
Чаще всего оформление отказного письма требуется при разночтении присвоенного отправителем кода ТН ВЭД.
Простой пример из практики. Приходит товар с заявленным отправителем кодом ТН ВЭД. При проверке этого кода выясняется, что этот код отражен в одном из технических регламентов Таможенного союза и продукция под этим кодом подлежит обязательной сертификации в России.
Что в этом случае делать представителю? Закрыть глаза и пропустить груз он не имеет права. Сертификата у импортера нет, так как в действительности это изделие не подлежит сертификации.
А все потому, что изначально был не корректно подобран ТН ВЭД. В такой ситуации и необходимо получить отказное письмо для таможенного оформления. Таким образом орган по сертификации подтверждает, что на заявленный товар не требуется оформление сертификата соответствия и одновременно, берет на себя ответственность за представленную информацию.
Вы предоставляете копию отказного письма в таможенную службу, вопрос с необходимостью оформления сертификата зарывается. Поэтому мы всегда советуем заранее проверять классификацию продукции. Лучше подготовиться и оформить необходимые документы заранее, а не по факту прибытия на пост.
Порядок оформления отказного письма
- Присылаете заполненную заявку, карточку реквизитов компании и описание изделия (паспорт или технические характеристики, включая область применения);
- Составляем договор и счет на оплату;
- После получения оплаты, составляем макет и высылаем для согласования с таможенным представителем;
- После получения подтверждения макета распечатываем письмо и высылаем сканированную копию;
- Оригиналы документов можно получить у нас в офисе или отправляем почтой.
Стоимость оформления
|Стоимость отказного письма
|3300 рублей
|Срок оформления
|1 день
|Срок действия
|бессрочно
Необходимые документы
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• Заявка;
• Реквизиты заявителя.
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