Получить отказное письмо на свечи

вопрос
Добрый день! Нужны ли документы (сертификаты соответствия или декларации) для производства и продажи декоративных восковых свечей ручной работы или можно оформить отказное письмо?
Грибанова Ирина (г. Москва)
27.01.2010
ответ
Порядок оформления отказного письма
Свечи восковые ручной работы не подлежат обязательной сертификации и декларированию. На свечи можно оформить отказное письмо по сертификации. Этот документ обычно требуется для сотрудничества с маркетплейсами и торговыми сетями.
|Стоимость отказного письма
|3300 рублей
|Срок оформления
|1 день
|Срок действия
|бессрочно
Необходимые документы
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• Заявка
• Реквизиты компании заявителя
Дополнительно к письму можно оформить добровольный сертификат соответствия на свечи.
Образец отказного письма
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В отказном письме указывается следующая формулировка:
Свечи ручной работы из соевого, кокосового, пчелиного, пальмового, оливкового и других видов воска, в наборах и отдельными предметами: ароматические, ароматизированные, праздничные, декоративные, формовые, контейнерные.
Код ТН ВЭД (ЕАЭС): 3406000000.
Действие письма распространяется на все указанные виды свечей. Это стандартная форма, документ подходит для торговли на всех маркетплейсах в России.