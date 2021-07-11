Получить отказное письмо на свечи

Добрый день! Нужны ли документы (сертификаты соответствия или декларации) для производства и продажи декоративных восковых свечей ручной работы или можно оформить отказное письмо?

ответ

Порядок оформления отказного письма

Стоимость отказного письма 3300 рублей Срок оформления 1 день Срок действия бессрочно

Необходимые документы

• Заявка

• Реквизиты компании заявителя

Свечи восковые ручной работы не подлежат обязательной сертификации и декларированию. На свечи можно оформить отказное письмо по сертификации. Этот документ обычно требуется для сотрудничества с маркетплейсами и торговыми сетями.

Образец отказного письма





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Дополнительно к письму можно оформить добровольный сертификат соответствия на свечи.В отказном письме указывается следующая формулировка:Действие письма распространяется на все указанные виды свечей. Это стандартная форма, документ подходит для торговли на всех маркетплейсах в России.