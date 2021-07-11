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Получить отказное письмо на свечи

вопрос
Добрый день! Нужны ли документы (сертификаты соответствия или декларации) для производства и продажи декоративных восковых свечей ручной работы или можно оформить отказное письмо?
Грибанова Ирина (г. Москва)
27.01.2010

ответ

Порядок оформления отказного письма

Свечи восковые ручной работы не подлежат обязательной сертификации и декларированию. На свечи можно оформить отказное письмо по сертификации. Этот документ обычно требуется для сотрудничества с маркетплейсами и торговыми сетями.

Стоимость отказного письма3300 рублей
Срок оформления1 день
Срок действиябессрочно

Необходимые документы


• Заявка
• Реквизиты компании заявителя


Заявка


Дополнительно к письму можно оформить добровольный сертификат соответствия на свечи.

Образец отказного письма

Отказное письмо на свечи ручной работы

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В отказном письме указывается следующая формулировка:

Свечи ручной работы из соевого, кокосового, пчелиного, пальмового, оливкового и других видов воска, в наборах и отдельными предметами: ароматические, ароматизированные, праздничные, декоративные, формовые, контейнерные.
Код ТН ВЭД (ЕАЭС): 3406000000.

Действие письма распространяется на все указанные виды свечей. Это стандартная форма, документ подходит для торговли на всех маркетплейсах в России.
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