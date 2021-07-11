Как получить сертификат ИСО 9001 в России

ответ

Стоимость оформления сертификата ISO 9001

Стоимость сертификата ИСО 9001 12000 рублей Срок оформления 1 день Курьерская доставка по РФ бесплатно

Документы для оформления

• Заявка;

• Карточка реквизитов заявителя;

• Копии свидетельств ИНН, ОГРН.

Что такое сертификат ИСО 9001 и для чего нужен

Образец сертификата соответствия ISO 9001

Нажмите, чтобы увеличить изображение.

От чего зависит стоимость сертификации ISO 9001

Какие преференции можно получить

Наличие сертификата ИСО 9001 дает возможность участия организации в государственных тендерах;

Возможность международного сотрудничества с иностранными партнерами;

Положительно отражается на имидже компании, ведь стандарт ISO 9001 является международным.

Как проверить сертификат ISO 9001

Заключение

Выдается сертификат ИСО 9001 на 3 года без ежегодных платежей за инспекционный контроль.



Провести сертификацию может как российская, так и зарубежная организация в рамках ГОСТ Р.



Получить сертификат соответствия ИСО 9001 можно на русском и английском языке, все зависит от цели оформления.

Поэтому, если необходимо получить документацию, которая подтверждает качество готовой продукции, то это не совсем тот вариант, по крайней мере в России.Если планируется экспорт за рубеж, то например, для европейских стран сертификата ИСО 9001 может быть достаточно, так как там нет формата обязательной сертификации товаров. В данном случае нужно изучать требования законодательства отдельного государства.Если говорить только про оформление сертификата соответствия ИСО 9001, без разработки документации и внедрения системы менеджмента качества , включающей аудит и обучение сотрудников, тут все очень просто.Ни каких ограничений по ценам за услуги не существует. Каждый сертификационный орган работает на тех условиях, которые считает более выгодными. Как правило, цена такого варианта в Москве варьируется в районе десяти-двадцати тысяч.Если рассматривать полный комплекс услуг сертификации ИСО 9001 с проведением аудита и обучения, то и тут все зависит только ценовой политики органа. Но разбег цен намного шире.Это основные тезисы. Про конкурентоспособность, неимоверную экономическую выгоду и прочие крылатые лозунги, которые встречаются на каждом втором сайте, мы писать не будем. Пусть это останется вне нашего ресурса.Сертификация системы менеджмента качества является добровольной. В России сертификаты соответствия ИСО 9001 получают по национальному стандарту ГОСТ Р и также считаются добровольными.Единого реестра добровольных сертификатов в РФ не существует. Проверить подлинность сертификата ИСО 9001 можно в реестре сертификационного центра.Например, наша компания ведет такой электронный учет. При необходимости любой контрагент может ознакомиться с информацией по номеру ИНН предприятия-получателя.А на сайте Росаккредитации возможно проверить обязательную разрешительную документацию, выданную на оборудование или продукцию.