Как получить отказное письмо для торговли

При поставке товара маркетплейс попросил предоставить отказное письмо для торговли. Что это за документ, обязательного ли оформление и если да, то как его можно получить? Также интересует стоимость отказного письма.

ответ

Что такое отказное письмо для торговли

Стоимость и срок оформления

Стоимость отказного письма 3 300 рублей Срок оформления 1 день Срок действия бессрочно

• Заявка;

• Реквизиты заявителя.

Отказное письмо для торговли - это добровольный разъяснительный документ, в котором орган по сертификации дает заключение о том, что определенная продукция не подлежит подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования.Если рассматривать этот документ с точки зрения законодательства, то оформлять отказные письма для торговли не обязательно, так как эти документы носят информационный характер. Но для маркетплейса необходимо подтвердить тот факт что товар можно реализовывать без сертификата и декларации соответствия.Именно для этого и получают так называемые отказные письма, которые подходят, как для для торговли, так и для таможенного оформления.

Порядок оформления отказного письма

Образец отказного письма





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Нужно заполнить заявку, в которой необходимо указать именование продукции и состав основного материала, ат также реквизиты компании получателя.После изучения заявления составляется счет и договор. После оплаты выставленного счета мы высылаем Вам черновик письма для согласования всех данных. При необходимости можно внести корректировки.Далее оформляется оригинал письма и вы получаете сканированную копию в электронном виде. Оригинал можно получить у нас в офисе, а адрес указан в разделе контакты. Также возможна бесплатная доставка почтой России.В одном документе можно отразить десять наименований продукции. Оформляется бессрочно, то есть, до вступления изменений в Постановлении Правительства РФ №2425 и технических регламентах Таможенного Союза.